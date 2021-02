Argentina: Carla Vizzotti giura come nuovo ministro Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carla Vizzotti è da oggi il nuovo ministro della Salute del governo argentino del presidente Alberto Fernandez. Vizzotti, già alto dirigente del ministero, subentra a Ginés Gonzalez Garcia, dimessosi nella serata di venerdì per il caso dei vaccini dati in via preferenziale a una serie di persone ritenute vicine al governo. "Portiamo avanti il piano di vaccinazione più grande della nostra storia, con la maggior celerità possibile e offrendo a ogni argentina e argentino la tranquillità che tutti i vaccini siano somministrati nel rispetto di precisi criteri sanitari", ha scritto Vizzotti in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Nei piani del governo, ha proseguito la neo ministra, c'è anche quello di rafforzare "i dispositivi e le azioni che garantiscano l'equità nell'accesso ai vaccini, monitorando il compimento della pianificazione". (segue) (Abu)