Argentina: Carla Vizzotti giura come nuovo ministro Salute (2)

- La scandalo, che ha ricevuto l'etichetta di "vacunatorio vip", è nato dopo che un consumato giornalista, Horacio Verbitsky, aveva rivelato di aver ricevuto in via preferenziale il vaccino anti covid, grazie a una iniziativa del suo "vecchi amico" Ginés Gonzalez Garcia. Veniva così alla luce una lista di circa tremila "vip" che avrebbero goduto di un favore destinato a sollevare scandalo in uno dei tanti paesi esposti alle drammatiche conseguenze del nuovo coronavirus. La vicenda coinvolge diversi nomi della scena nazionale, in buona parte nomi legati a titolo personale e familiare al ministro uscente e, soprattutto, al Frente de todos, la coalizione con cui Fernandez ha vinto le presidenziali del 2019. Tra questi si contano l'ex ministro degli Esteri Jorge Taiana e il deputato Eduardo Valdes, amico stretto del presidente argentino. (segue) (Abu)