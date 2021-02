Paesi Bassi: oggi riunione governo per discutere misure anti Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo olandese si è riunito oggi presso la residenza ufficiale del premier Mark Rutte per discutere delle misure in risposta alla pandemia di coronavirus. L'incontro odierno giunge dopo la complessa settimana in cui un tribunale ha sospeso il regime di coprifuoco in vigore nei Paesi Bassi da gennaio, e successivamente una corte d'appello ha ribaltato la decisione. L'esecutivo ha poi preparato una legge d'emergenza per dare maggiore solidità giuridica all'istituto del coprifuoco. Il governo comunicherà in ogni caso martedì se verranno allentate alcune delle restrizioni anti Covid-19. (Beb)