Messico: agenzia contabile, chiusura aeroporto internazionale costata tre volte più di stime del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stop ai cantieri del Nuovo aeroporto internazionale di Città del Messico (Naicm) è costato l'equivalente di circa 13,4 milioni di euro e non i circa 4 milioni di euro stimati dal governo. Lo riferisce la Auditoría Superior de la Federación mexicana (Asf, autorità contabile del Messico) nel rapporto sui conti pubblici del 2019. "È stato identificato che il costo totale della cancellazione del Naicm stimato dall'Asf di 331,996 miliardi di pesos, è superiore al costo dei 100 miliardi di pesos calcolato dal ministero delle Comunicazioni e trasporti nel documento 'Ragioni per la cancellazione del progetto del Nuovo aeroporto a Texcoco', pubblicato il 26 aprile del 2019", si legge nel documento trasmesso alla commissione Vigilanza della Camera dei deputati. Il costo totale, avverte ancora l'Asf, potrebbe lievitare ancora per l'eventuale liquidazione dei contratti ancora in essere e i vari ricorsi pendenti. (segue) (Mec)