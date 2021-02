Libia: Autorità supporto sicurezza nega tentato omicidio Bashagha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità di supporto alla sicurezza in Libia, l'organismo formato dal premier Fayez al Sarraj a gennaio, ha negato che il ministro dell'Interno, Fathi Bashagha, abbia subito oggi un tentativo di omicidio. In una nota l'organismo, guidato da Abdul Ghani al Kikli noto per essere ostile a Bashagha, ha affermato che la sparatoria avvenuta a Janzour è stata provocata da un diverbio tra gli uomini dell'Autorità e le guardie del corpo del ministro. Per questo promette di avviare indagini e di perseguire le guardie del ministro che hanno aperto il fuoco contro i propri uomini. (Lit)