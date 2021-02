Covid: 704 nuovi casi nel Bresciano e 649 nel Milanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono Brescia e Milano le due province lombarde maggiormente interessate dall’incremento di casi di Covid-19: nel Bresciano i nuovi positivi sono oggi 704, nel Milanese 649, di cui 271 nella città capoluogo. Seguono Monza e Brianza con 279 nuovi casi e Bergamo con 184. Incremento a tre cifre anche nelle province di Pavia (+131) e Como (+105). In provincia di Mantova i nuovi positivi sono 83, in quella di Cremona 79, Varese e Sondrio fanno registrare entrambe +70, Lecco +66. Incremento minore in provincia di Lodi, con 30 nuovi casi. Lo si apprende dal bollettino sull’andamento della pandemia di Regione Lombardia. (Rem)