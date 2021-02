++Libia: Saleh, attentato Bashagha dimostra che Tripoli non è sicura++

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attentato subito oggi dal ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, dimostra che "la capitale Tripoli non è sicura". E' quanto ha affermato il presidente del parlamento libico di Tobruk, Aguilah Saleh, intervistato dall'emittente "al-Hadath". "La città purtroppo anche se è la nostra capitale non è sicura - ha affermato Saleh parlando in diretta dalla sua sede di Qubbah - e questo per la presenza di milizie straniere. Il governo non ha il controllo della città". Per questo Salah ha chiesto "l'uscita di tutte le forze straniere dalla Libia" e che "la nuova autorità governativa si riunisca a Sirte in quanto tutti possono raggiungerla e le infrastrutture sono pronte". Saleh ha condannato l'attacco a Bashagha ribadendo di aver chiesto al presidente Mohammed Menfi e al premier Abdul Hamid Dabaiba di far uscire le milizie straniere dal Paese. Saleh ha aggiunto che domani sarà convocata una seduta del parlamento libico a Sirte, protetta dai membri della commissione militare congiunta 5+5, per votare la fiducia al nuovo governo unitario libico, ribadendo che in base alla legge solo il presidente del parlamento ha l'autorità per convocare questo genere di seduta.(Res)