Cipro: ministro Salute, prossimi giorni cruciali per sviluppo epidemia Covid nel Paese

- I prossimi giorni saranno cruciali per vedere come si sta sviluppando il quadro epidemiologico del Covid-19 a Cipro. Lo ha affermato oggi il ministro della Salute di Nicosia, Constantinos Ioannou, in un post su Facebook. Il ministro ha affermato che al momento il quadro epidemiologico nel Paese è stato soddisfacente, "qualcosa che ci riempie di ottimismo", elogiando la collaborazione del pubblico, dei dipendenti e delle aziende. "Invito i cittadini a continuare gli sforzi per stabilizzare gli indicatori epidemiologici in modo da poter procedere in sicurezza alle fasi successive della riduzione dei contagi", ha detto Ioannou. "Le condizioni sono migliorate, ma la mutazione del virus e altri fattori non consentono l'autocompiacimento", ha aggiunto. “La strategia dei test di massa con tamponi rapidi, monitoraggio e vaccinazione si sta dimostrando efficace e viene ora adottata da altri Paesi. L'obiettivo è evitare una battuta d'arresto che vanifichi i nostri sforzi e sacrifici, come vediamo accadere all'estero. I prossimi giorni sono molto importanti", ha concluso Ioannou, ripreso dal portale "Cyprus Mail". (Gra)