Commercio: Bordoni (Lega), presto consiglio straordinario su ambulanti

- "Bolkestein e commercio su area pubblica, chiediamo consiglio straordinario in Campidoglio. La Lega difende il lavoro dalla liberalizzazione selvaggia che compromette il futuro di migliaia di famiglie mettendo a dura prova i commercianti dei nostri mercati". Così in una nota il responsabile del dipartimento regionale Commercio della Lega Davide Bordoni che aggiunge: "Tornare indietro sui risultati raggiunti rappresenta il fallimento della politica degli slogan del Movimento 5 stelle che arriva a disattendere una legge dello stato e una legge regionale, a fronte di un parere dell'Autorità del garante. Sarò in piazza contro l'applicazione della direttiva Bolkestein alla categoria degli operatori su area pubblica e chiederò un Consiglio straordinario urgente alla presenza del Mise, della Regione e della stessa sindaca. Si tratta, in buona parte, di persone che hanno investito i propri risparmi in questo lavoro. Una decisione inaccettabile della Raggi che cade, oltretutto, in una fase di sofferenza per la nostra economia", ha concluso Bordoni. (Com)