Covid: sindaco Frosinone, calo di attenzione e cittadini violano quarantena, è pericoloso

- "In questi giorni stiamo registrando una pericolosa caduta di attenzione da parte di coloro che, pur avendo avuto un contatto personale con amici o parenti positivi, continuano a circolare con leggerezza, senza rendersi conto che nei successivi giorni possono positivizzarsi a loro volta". Lo ha dichiarato in una nota il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani. "Da un anno - ha continuato il sindaco - ormai, stiamo combattendo contro un nemico invisibile e insidioso, che ha cambiato la nostra quotidianità, il modo in cui ci rapportiamo agli altri – specie con coloro a cui vogliamo più bene – provocando, inoltre, una crisi sociale senza precedenti. Sono stati compiuti grandi passi in avanti: la scienza, rappresentata dagli infaticabili medici e da tutto il personale sanitario, ha perfezionato gli strumenti a propria disposizione per indebolire e sconfiggere il virus. Ma tutto questo non ha valore se poi viene sprecata, in un giorno solo, l'intera mole dei sacrifici profusi, pensando che sia sufficiente un singolo tampone negativo, oppure la mera assenza di fatalità, dopo un contatto con amici o parenti a cui è stata riscontrata la positività". (segue) (Com)