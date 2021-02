Covid: sindaco Frosinone, calo di attenzione e cittadini violano quarantena, è pericoloso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tempi record, nel rispetto di tutti gli standard di qualità, sicurezza e tollerabilità, sono stati messi a punto i vaccini che metteranno fine a un'emergenza sanitaria che ha provato – psicologicamente e anche materialmente – la popolazione di tutto il mondo, senza dimenticare, purtroppo, il numero delle persone che hanno perso la vita prima di vedere la conclusione di questo drammatico momento", continua Nicola Ottaviani nella nota. "È anche per loro e per le loro famiglie che, proprio adesso, non dobbiamo abbassare la guardia: è notizia recente della probabile presenza delle varianti del virus anche nella nostra provincia. Il dato allarmante è costituito dall'elevata contagiosità che questa mutazione presenta: circolando di più, si registra, quindi, un aumento dei contagi. E, in alcuni casi, forme di malattia più severa. Da ciò potrebbe quindi derivare un aumento dei ricoveri e della mortalità, legata anche al sovraccarico dei sistemi sanitari, malgrado l'enorme impegno profuso dalla manager della Asl, la dottoressa D'Alessandro, e dal suo staff di riferimento. Una eventualità, questa che dobbiamo evitare ad ogni costo", aggiunge il sindaco di Frosinone. (segue) (Com)