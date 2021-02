Covid: sindaco Frosinone, calo di attenzione e cittadini violano quarantena, è pericoloso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il popolo ciociaro si è mostrato, fino a questo momento, quasi sempre rispettoso delle regole, perché consapevole di dover compiere un sacrificio, oggi, per poter tornare ad avere il più vicino possibile, domani, i propri affetti. Continuiamo, dunque, a mettere in atto ogni precauzione e ogni misura che possano tenere lontano il virus da noi, da chi amiamo, dai più fragili e da tutta la nostra comunità. Restare in casa e osservare l'obbligo di quarantena, quando sappiamo di aver avuto un contatto con una persona positiva al virus, sta diventando più che mai indispensabile per la salute collettiva, proprio perché le varianti devono essere combattute con tempestività e senza rimpianti", ha concluso il sindaco di Frosinone Ottaviani nel suo appello ai cittadini. (Com)