Serbia: Covid, arrivata a Belgrado spedizione con 150 mila dosi di vaccino AstraZeneca

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha presenziato oggi all'arrivo a Belgrado della spedizione contenente 150 mila dosi di vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca. I vaccini sono arrivati all'aeroporto Nikola Tesla della capitale serba. “Ciò ha richiesto molto impegno da parte dei nostri amici nel Regno Unito e in India. Ho chiesto aiuto al premier Boris Johnson e ad altri funzionari del governo britannico, e sono grato per il loro sostegno. Permettetemi di ringraziare il primo ministro indiano e il ministro degli Esteri, grazie a cui il prezzo di questi vaccini è stato il più favorevole. Siamo riusciti a garantire i vaccini a prezzi molto favorevoli e saranno disponibili per i nostri cittadini a partire da domani", ha detto Vucic. Il presidente ha anche detto che la Serbia è ora l'unico Paese insieme agli Emirati Arabi Uniti ad avere a disposizione i vaccini di tre diversi produttori. Grazie ai nuovi arrivi, la vaccinazione della popolazione in Serbia accelererà fino a raggiungere un milione di cittadini fra coloro che hanno ricevuto la prima dose e 650 mila fra quelli completamente vaccinati entro la fine di febbraio. "E poi a marzo inizieremo a sentire i benefici (della vaccinazione)", ha aggiunto Vucic. (Seb)