Brexit: fonti stampa, Regno Unito intende ridurre importazioni generi alimentari da Ue

- Il Regno Unito potrebbe ridurre le importazioni di acqua minerale dall'Unione europea e di altri generi alimentari, come misura di reciprocità da adottare contro Bruxelles. Le autorità britanniche, come riporta il quotidiano "The Telegraph", intendono infatti rispondere al blocco imposto dall'Ue all'ingresso nel territorio dell'Unione di crostacei provenienti dal Regno Unito. Fonti governative hanno spiegato che le potenziali restrizioni potrebbero riguardare l'acqua minerale e le patate provenienti dall'Ue. (Rel)