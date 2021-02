Francia-Algeria: colloquio presidenti Macron e Tebboune, focus su rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto una conversazione con l'omologo algerino Abdelmadjid Tebboune. Lo riferisce l'Eliseo con una nota, specificando che il colloquio si è tenuto nella giornata di sabato. Macron ha espresso sostegno all'attuazione delle riforme in corso in Algeria. I due capi di Stato hanno parlato della situazione sanitaria nei rispettivi Paesi e successivamente della situazione economica in Algeria. Macron e Tebboune hanno concordato di rafforzare gli scambi e la cooperazione tra Francia e Algeria. I presidenti hanno poi dedicato parte del colloquio al rapporto sulla memoria della colonizzazione francese e della guerra in Algeria che lo storico Benjamin Stora ha presentato a Macron lo scorso mese. Il capo dello Stato francese ha sottolineato ancora una volta la qualità di questo rapporto e la pertinenza delle raccomandazioni proposte da Stora. Macron ha ribadito al suo interlocutore il desiderio di continuare l'opera di rafforzamento della memoria, del riconoscimento della verità e della riconciliazione. Il presidente francese ha infine accolto con favore l'amnistia decisa da Tebboune nei giorni scorsi. (Frp)