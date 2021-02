Covid: in Lombardia 2.514 nuovi casi e 50 morti nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.514 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia (ieri 3.019), a fronte di 27.391 tamponi processati nelle ultime 24 ore, contro i 32.132 di ieri. I morti sono oggi 50 (ieri 37), per un totale di 28.058 decessi da inizio pandemia. Aumentano le persone ricoverate: in terapia intensiva sono 386, quattro più di ieri; nei reparti ordinari 3.741, 19 più di ieri. Lo si apprende dal bollettino sull’andamento della pandemia di Regione Lombardia.(Rem)