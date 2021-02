Covid: Fauci, possibile che Usa portino ancora mascherine nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'immunologo Anthony Fauci, consigliere medico della presidenza degli Stati Uniti, è "possibile" che negli Usa sarà necessario indossare le mascherine contro la diffusione del novo coronavirus anche nel 2022. Intervistato dalla "Cnn", Fauci avverte della necessità di non abbassare la guardia neanche in caso gli Usa raggiungano un "significativo grado di normalità". "Io penso sia possibile" che si dovrà continuare con le mascherine, ha detto l'esperto specificando che è bene intendersi su cosa sia "la normalità". Lo stop definitivo alle mascherine potrebbe per Fauci arrivare nel momento in cui "una schiacciante maggioranza della popolazione si sarà vaccinata" e il ritmo dei contagi, grazie all'adozione continuata delle note misure precauzionali, possa essere significativamente abbassata. Impossibile per lo specialista prevedere il momento esatto in cui questo si verificherà, ma è ragionevole pensare che per la fine dell'anno "si avrà un significativo grado di normalità dopo il terribile disastro che abbiamo passato nell'ultimo anno". (Nys)