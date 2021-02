Messico: agenzia contabile, chiusura aeroporto internazionale costata tre volte più di stime del governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione, presa nel 2019, di azzerare l'ambiziosa infrastruttura voluta dall'ex presidente Enrique Pena Nieto ha messo in allarme imprenditori e osservatori economici, non solo per l'azzeramento dei contratti e di possibili affari, ma anche per gli attesi effetti sulla fiducia degli investitori. Un'avvertenza che è stata ciclicamente riproposta dalle diverse agenzia chiamate a stimare pronostici sulle sorti economiche del Messico. Per il governo, stipulare accordi trasparenti, ispirati all'austerità e lontani dalle possibili trame di corruttela, è la garanzia migliore per le opportunità di affari, oltre che per soddisfare le necessità della popolazione. (Mec)