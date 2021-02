Usa: il 28 febbraio in Florida primo discorso di Trump dopo uscita dalla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati uniti, Donald Trump, terrà il prossimo fine settimana un discorso in Florida, il primo da quando ha lasciato la Casa Bianca. L'intervento, fissato per domenica 28 febbraio. sarà pronunciato durante l'appuntamento annuale del Conservative Political Action Conference (Cpac). Secondo quanto riporta la testata "The Hill", che cita da due fonti informate, Trump parlerà del futuro del Partito Repubblicano e più in generale del momento politico dei conservatori. L'ex presidente potrebbe anche esprimersi sulle prime decisioni operate dal suo successore, Joe Biden, in particolare in tema di politiche migratorie, la sua "disastrosa amnistia e le strategie sulla frontiera". (Nys)