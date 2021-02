© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come numero di soggetti vaccinati con le due dosi siamo il primo Paese d'Europa". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. "Presentarsi come Unione europea ha aumentato la nostra facoltà negoziale", ha aggiunto. (Rin)