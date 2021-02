Francia: ministra Vidal difende l'indagine su "islamismo di sinistra" nelle università

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra francese dell'Istruzione superiore e della Ricerca Frédérique Vidal, ha difeso la sua indagine sull'influenza degli studi postcoloniali e dell'islamismo "di sinistra" nelle università del Paese. Intervistata da "Le Journal du Dimanche", Vidal ha spiegato che si tratta di un'indagine, "ma nel senso sociologico del termine, quindi un lavoro di ricerca o uno studio scientifico". L'inchiesta non mira a puntare il dito contro alcuni professori. "La sfida consiste nel trovare un equilibrio tra il lavoro degli scienziati e coloro che lo usano per portare avanti un'ideologia e alimentare l'attivismo", ha detto la ministra. Un gruppo di 600 professori universitari ha chiesto le dimissioni di Vidal, paragonando la Francia alla Polonia e all'Ungheria nel suo atteggiamento nei confronti delle università. Vidal ha riconosciuto che l'indagine pone alcune sfide. "L'islamismo di sinistra non ha una definizione scientifica", ha detto, "ma corrisponde a un sentimento dei nostri concittadini, prima di tutto, e anche a un certo numero di fatti concreti". Vidal ha citato accademici che non si sentono liberi di leggere un testo sull'Islam radicale di Charb - un fumettista ucciso durante l'attacco al quotidiano "Charlie Hebdo" nel 2015 - come esempio del fenomeno. "Questi sono attacchi alla libertà accademica e alla libertà di espressione in generale", ha detto Vidal, aggiungendo che "non possiamo permettere che si vada avanti, anche se si tratta di una minoranza". (segue) (Frp)