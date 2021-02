Francia: ministra Vidal difende l'indagine su "islamismo di sinistra" nelle università (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vidal ha sollevato forti polemiche negli ultimi giorni per aver affidato al Centro nazionale di ricerca superiore (Cnrs) un'inchiesta sulla presenza nelle università dell'"islamo-gauchisme", termine utilizzato per indicare i rapporti tra estrema sinistra e islamismo. La mossa ha provocato proteste da parte del mondo culturale francese e di una buona parte degli insegnanti e dei ricercatori. Vidal "conosce perfettamente l'università. Conosce perfettamente la situazione degli insegnanti, ricercatori, e studenti. Lavora per permettergli di attraversare questa crisi nelle condizioni meno difficili possibili", ha detto il portavoce del governo francese, Gabriel Attal. (Frp)