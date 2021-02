India: accesa linea di credito da 50 milioni di dollari per progetti di difesa nelle Maldive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India e le Maldive hanno firmato un accordo per accendere una linea di credito da 50 milioni di dollari da destinare a spese per la Difesa. L'intesa, riassume il quotidiano "The Daily Star", servirà a sviluppare la sicurezza marittima per l'isola la cui collocazione nell'Oceano Indiano è ritenuta strategica. L'accordo viene siglato nel corso della visita che il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, ha effettuato ieri nella Repubblica delle Maldive, prima tappa di una missione che lo porta oggi nelle Mauritius. La firma è stata posta dal governo delle Maldive e dalla Exim Bank India. sabato Jaishankar ha incontrato il presidente maldiviano Ibrahim Mohamed Solih, i ministri di Esteri, Difesa, Finanze e Sviluppo economico, il presidente dell’Assemblea del popolo (il parlamento unicamerale) Mohamed Nasheed e altri leader politici. Nella seconda tappa Jaishankar ha incontri con il presidente mauriziano Prithvirajsing Roopun, il primo ministro Pravind Jagnauth e i ministri degli Esteri e dei Trasporti. (Inn)