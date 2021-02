Grecia: fonti stampa, intelligence acquisterà sistema monitoraggio conversazioni online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio di intelligence nazionale della Grecia (Eyp) acquisterà un nuovo sistema di monitoraggio telefonico all'avanguardia per intercettare ciò che le persone dicono su WhatsApp, Viber, Signal e altre applicazioni. Lo ha rivelato il quotidiano greco "Ta Nea", secondo cui la nuova tecnologia avanzata sarà in grado di tracciare centinaia di telefoni fissi e mobili e, allo stesso tempo, registrare completamente le conversazioni tra applicazioni online come Viber, WhatsApp e Signal. Il sistema di monitoraggio sarà fornito da un'azienda che ha già installato tecnologie simili in Francia, Germania, Belgio, Spagna, diversi altri paesi dell'Europa e del Medio Oriente, come riferisce il quotidiano, aggiungendo che il costo dell'acquisto è stimato a 6,2 milioni di euro. (Gra)