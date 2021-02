Governo: parte del discorso di Draghi in Senato è frutto di plagio? No, di una collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista economico de "la Repubblica" Carlo Clericetti, autore di un blog che fa parte del sito del quotidiano, avrebbe svelato che una parte del discorso pronunciato da Mario Draghi in Senato, in occasione della seduta dedicata al voto di fiducia al governo, sarebbe stato copiato da un articolo scritto da Francesco Giavazzi - economista e professore di politica economica presso l'università Bocconi di Milano - pubblicato da "il Corriere della sera" il 30 giugno scorso, con il titolo "I passaggi necessari sul fisco". La rivelazione di Clericetti, tuttavia, sarebbe stata prontamente censurata e cancellata dal suo blog. La vicenda viene raccontata dal sito “Libero.it” ma, a quanto risulta ad Agenzia Nova, è solo parzialmente vera. Giavazzi, infatti, avrebbe collaborato con il presidente del Consiglio alla redazione del suo discorso programmatico, ed è quindi naturale che abbia fatto ricorso a suoi precedenti scritti. L'inserimento di un brano del suo articolo nel discorso di Draghi, dunque, non sarebbe un plagio, ma solo una mancanza di malizia. E' probabilmente per questo motivo che la direzione de "la Repubblica", conoscendo i fatti, ha deciso di cancellare una notizia inesatta.(Rin)