Commercio: De Vito (M5s), presto consiglio su ambulanti, discutere in aula e non sui social

- "Ho ricevuto richieste di Consiglio tematico su questa decisione della Giunta inerente il tema del commercio ambulante". Lo scrive in un post su Facebook il presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito in merito all'annuncio della sindaca di Roma Virginia Raggi che, cita De Vito, ha affermato ieri sui social: "Non ci saranno più concessioni di lunga durata o rinnovi automatici dei permessi. Ho richiesto all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato un parere sulle leggi nazionali e regionali che hanno garantito e garantiscono il mantenimento di questi privilegi. Secondo l'Autorità si tratta di norme illegittime: vanno disapplicate perché contrarie alla Direttiva Bolkestein dell’Unione europea che impone la messa a bando delle licenze degli ambulanti. È una rivoluzione della legalità senza precedenti, non solo per Roma ma per tutti i Comuni d’Italia: ora possiamo revocare la proroga automatica delle licenze". "In altri termini", continua De Vito nel suo post, "il dubbio che si pone è quale 'rivoluzione della legalità' possa essere fondata su una dichiarata disapplicazione di leggi vigenti (per mero inciso: approvate in Parlamento anche dall'attuale forza di maggioranza capitolina) ed in assenza di un pronunciamento di illegittimità della Corte Costituzionale. Dubbio peraltro aggravato dall'attuale e perdurante fase pandemica. Ritengo, pertanto, opportuno discutere il tema in Assemblea capitolina, valutando la data del consiglio ad hoc sin dalla prossima conferenza dei presidenti dei gruppi, affinché la Giunta abbia modo di esporre questa sua posizione all'Assemblea e questa possa pronunciarsi al riguardo. E' l'Aula invero, e non i social, il luogo ove siedono gli eletti a servizio dei cittadini e dove si assumono le decisioni a questi ultimi afferenti", ha concluso il presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito. (Rer)