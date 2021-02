Roma: Ama-Tgr Lazio, riparte "il tuo quartiere non è una discarica", raccolte 200 tonnellate rifiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ama ricorda comunque che esistono altri due canali messi a disposizione dall'azienda per disfarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che, per dimensioni e tipologia, non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali: i Centri di Raccolta aperti tutti i giorni e il servizio di ritiro a domicilio per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, fornito dal lunedì al sabato. Il servizio prevede il prelievo al piano stradale e viene fornito su appuntamento, tramite il ChiamaRoma 060606 oppure compilando l'apposito modulo di richiesta nella sezione Servizi on-line del sito web aziendale. Tutte le informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti ingombranti sono disponibili sul sito di Ama", conclude la nota. "Il tuo quartiere non è una discarica" tornerà domenica 21 marzo, nei municipi dispari. (Com)