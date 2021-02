M5s: Lezzi, 36 espulsi? Ancora non sicuri, voglio restare, amo il Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Collegio dei probiviri ha avviato la procedura sanzionatoria", ma "non siamo ancora sicuri che siano 36 gli espulsi" perché "alcuni colleghi erano assenti e devono ancora giustificare la loro assenza". La ha detto Lo ha detto la senatrice Barbara Lezzi, tra gli espulsi dal gruppo M5s, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. "Abbiamo intenzione di ricorrere al Comitato di garanzia presieduto da Vito Crimi che però non è più capo politico", ha aggiunto per chiarire: "Voglio restare nel Movimento cinque stelle. Io amo il Movimento cinque stelle". (Rin)