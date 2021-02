Governo: Lezzi, M5s aveva detto o Conte o morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata una vicenda turbolenta e amara" quella della crisi di governo, "un'operazione di Renzi, Salvini, Forza Italia e alcuni del Pd che non volevano più il presidente Conte e sono riusciti a defenestralo". Lo ha detto la senatrice Barbara Lezzi, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3, espulsa dal gruppo M5s. Il Movimento cinque stelle "aveva detto o Conte o morte" e "Salvini e Renzi invece che contestare nel merito Conte hanno ordito alle sue spalle per mandarlo via perché non hanno il suo stesso spessore politico, era un contendente", ha aggiunto. (Rin)