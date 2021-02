Nord Macedonia: ambasciatore Giappone, impegnati a sostegno adesione Skopje all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone resta impegnato nel sostegno del percorso di adesione della Macedonia del Nord all’Unione europea. Lo ha affermato l’ambasciatore giapponese a Skopje, Hironori Sawada, in un’intervista all’agenzia di stampa macedone “Mia”. “Non ho dubbi in merito alla stabilità della Macedonia del Nord e sono veramente ottimista circa il processo di allargamento dell’Unione europea. Il Giappone è fortemente impegnato a sostegno dell’adesione della Macedonia del Nord all’Ue, e l’Iniziativa per la cooperazione nei Balcani occidentali lo dimostra”; ha detto l’ambasciatore Sawada. (Seb)