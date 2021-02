Commercio: Fassina (SpR), illegittimo parere antitrust su ambulanti, bene presto assemblea capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido la proposta del presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito di convocare al più presto un consiglio comunale straordinario per affrontare la gravissima decisione della giunta Raggi di mettere a bando le concessioni per il commercio ambulante. La sindaca viola la legge". Lo dichiara in un nota Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma e promotore di Roma Ventuno. "Il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sul quale fonda la sua iniziativa non ha alcun valore giuridico. Le leggi sono competenza del Parlamento e possono indurre l’Antitrust a sostenerne la disapplicazione soltanto in presenza di una decisione della Corte di Giustizia Europea. Presento domani stesso alla Camera un’interpellanza urgente al Governo sul comportamento illegittimo dell’Autorità per la concorrenza. La sindaca ha determinato un’ulteriore sofferenza a 12.000 famiglie già allo stremo", conclude la nota. (Com)