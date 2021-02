Spagna: Illa (Psc), alle elezioni catalane la sinistra ha vinto e l'indipendentismo ha perso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni catalane del 14 febbraio "la sinistra ha vinto e l'indipendentismo ha perso" e questa sarà la "legislatura del dialogo e della riunione" con la Spagna. Lo ha dichiarato il candidato del Partito socialista catalano (Psc), Salvador Illa, in un'intervista al quotidiano "La Vanguardia", aggiungendo che si è aperta l'opportunità di un governo progressista e, pertanto, "tenterà l'investitura". Se il Partito socialista catalano si è imposto come prima forza con il 23 per cento dei voti, per la prima volta il fronte indipendentista costituto da Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) con 21,3 per cento, Uniti per la Catalogna (JxCat) con il 20,1 per cento e Candidatura di unità popolare (Cup) con il 6,6 per cento hanno ottenuto congiuntamente la maggioranza dei seggi: 74 rispetto alla maggioranza assoluta di 68. Secondo Illa, la Catalogna ha votato per una "soluzione di sinistra" e formazioni come JxCat "includono persone con approcci molto di destra e persino xenofobi". (segue) (Spm)