Spagna: Illa (Psc), alle elezioni catalane la sinistra ha vinto e l'indipendentismo ha perso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro della Salute spagnolo ha escluso la possibilità di un appoggio esterno ad un esecutivo di sinistra in Catalogna in quanto ritiene che deve essere lui a "presiedere quel governo". In merito agli scontri degli ultimi 5 giorni a Barcellona che hanno provocato numerosi danni e detenzioni in seguito all'arresto del rapper Pablo Isel, il socialista ha chiarito che Erc deve scegliere tra la difesa dei Mossos (corpo di Polizia catalano) o l'irredentismo di Junts e della Cup. "Gli incidenti sono molto preoccupanti. È vero che ci sono margini di miglioramento nei reati di libertà di espressione che il governo spagnolo si è già impegnato a rivedere, ma nulla giustifica il vandalismo e la violenza. Voglio esprimere il mio sostegno ai Mossos e condannare ogni violenza", ha concluso Illa. (Spm)