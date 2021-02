Covid: Moratti, vicinanza alla comunità di Codogno che ha saputo rialzarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle commemorazioni per la giornata dedicata alla comunità resiliente di Codogno e alle vittime del Covid-19, la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha espresso “grande vicinanza a questa comunità resiliente che nonostante la tragedia ha saputo con orgoglio e determinazione rialzarsi. Un momento davvero emozionante in cui omaggiamo le tante vittime di questa pandemia. C'è il forte desiderio di riprendere una vita normale e lo faremo grazie alla vaccinazione di massa”. “Abbiamo avuto un confronto con il governo, chiediamo più vaccini e di riceverli più rapidamente possibile e di incrementare il personale sanitario", ha concluso Moratti. (Com)