Vaccini: Garattini, siamo terribilmente in ritardo, dobbiamo renderci autonomi e produrli

- "Siamo terribilmente indietro". Lo ha detto parlando della campagna vaccinale ai microfoni di Radio Popolare Silvio Garattini, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri". "Le case farmaceutiche ci hanno messo del loro, ma siano noi in ritardo perché non abbiamo fatto prenotare per tempo, in tutta Europa. Avremo da AstraZeneca 13-15 milioni di dosi nel terzo e quarto trimestre, ciò vuole dire che finiremo la vaccinazione nel 2022", ha spiegato Garattini, sollecitando una produzione nazionale ed europea. "Quello che siamo ancora in tempo a fare è creare le nostre possibilità di produrre il vaccino, dobbiamo renderci autonomi a livello europeo o nazionale, bisogna farlo in fretta. Perché se continuiamo ad aspettare a vaccinare, le varianti intanto si formano in tutte le altre parti del mondo e poi torneranno inevitabilmente da noi ed è probabile che queste varianti diventino insensibili al vaccino che abbiamo fatto in tempi troppo lunghi per arginare la contagiosità", ha detto il presidente dell'Istituto "Mario Negri".(Com)