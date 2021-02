Laos: si tengono oggi le elezioni politiche e amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urne aperte per le elezioni politiche e amministrative in Laos. Per l’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale, che ha 149 seggi, sono registrati 224 candidati, di cui 49 donne. Per i Consigli popolari provinciali e della capitale Vientiane i candidati sono 789, di cui 227 donne. Sono chiamati alle urne 4,27 milioni di elettori. Attualmente 144 seggi dell’Assemblea nazionale sono occupati da esponenti del Partito rivoluzionario del popolo lao (Lprp) e i restanti cinque da esponenti indipendenti. Si voterà per la nona legislatura. Le province sono 17, più la prefettura di Vientiane, distinta dall’omonima provincia. Il dipartimento di Igiene e promozione della salute del ministero della Sanità ha reso noto che in ogni seggio sarà assicurato il distanziamento, verrà rilevata la temperatura corporea e saranno messi a disposizione disinfettanti per le mani. (Fim)