Algeria: ambasciata d'Italia cambia partner per la gestione dei visti e apre nuovi centri

- L'Ambasciata d'Italia in Algeria ha dichiarato, in un comunicato, che dal 7 marzo 2021 il suo nuovo partner ufficiale per la gestione delle domande di visto per il nostro paese sarà VFS Global. L'Ambasciata d'Italia informa che, a seconda dell'evoluzione della situazione sanitaria, la nuova partnership con VFS Global prevede l'apertura di tre nuovi centri per i visti nelle città di Batna, Ouargla e Saida, oltre alla conferma della presenza di centri per i visti in città in cui era già presente l'Ambasciata ovvero Algeri, Costantina, Orano, Adrar e Annaba, per un totale di 8 centri visti sul territorio algerino. Considerando la situazione attuale, solo i centri di Algeri, Orano e Costantina saranno operativi già dal 7 marzo 2021, secondo la stessa fonte. (Res)