Domani al via le vaccinazioni per il personale scolastico del Lazio, oltre 32 mila prenotazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaccini, ora è il turno del mondo della scuola. Nel Lazio è stata raggiunta quota 32 mila prenotazioni per il vaccino anti Covid al personale scolastico, universitario docente e non docente (non studenti). Si partirà domani, lunedì 22 febbraio, con la somministrazione in 30 punti vaccinali della Regione Lazio."La prima cosa da fare è vaccinare tutti gli insegnanti e il personale, anche i più grandi di età. Solo se loro saranno in sicurezza le scuole saranno sicure anche per i ragazzi e le famiglie", aveva affermato il ministro dell'Istruzione Bianchi in un'intervista al Corriere della Sera nei giorni scorsi. Inoltre il ministro aveva espresso gratitudine a tutto il personale scolastico: "Sono grato ai docenti e al personale della scuola che è stato eroico in questi mesi così difficili, imparando a usare strumenti digitali che tutti fino ad un anno fa conoscevamo poco".