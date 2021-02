Georgia: otto persone arrestate per proteste davanti al Parlamento di Tbilisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia georgiana ha arrestato oggi otto persone durante una protesta dell'opposizione davanti al palazzo del Parlamento a Tbilisi. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno georgiano. "Oggi, durante una manifestazione di protesta davanti al Parlamento, le forze dell'ordine hanno arrestato 8 persone. Nonostante le numerose chiamate e avvertimenti, i manifestanti non hanno obbedito alla legittima richiesta dei rappresentanti del ministero dell'Interno, continuando le azioni illegali, dopo di che sono stati arrestati", hanno reso noto le autorità in un comunicato. La polizia ha arrestato i manifestanti per aver installato una tenda davanti al palazzo del Parlamento, azione proibita in quanto in base alla legge vigente "potrebbero minare la sicurezza pubblica", ha spiegato il ministero. (segue) (Rum)