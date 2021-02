Argentina: caso vaccini a vip, l'opposizione convoca il presidente Fernandez in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Juntos por el cambio (Insieme per il cambio), il principale schieramento di opposizione in Argentina, ha chiesto al presidente Albero Fernandez di riferire in parlamento sul caso dei vaccini dati dal ministero della Salute in via preferenziale a una serie di persone ritenute vicine al governo. Una "truffa ai danni della nazione" di cui tutti devono dare spiegazioni al parlamento, "iniziando dal presidente, e continuando con ogni singolo funzionario e dei responsabili del ministero della Salute", si legge in un comunicato dal titolo "Un'altra volta l'immoralità del governo". "È ora che rispondano e che coloro che si sono vaccinati irregolarmente rendano conto alla Giustizia. Non hanno rubato nulla di materiale, hanno rubato la speranza e la salute di molti argentini", prosegue la nota dell'opposizione. (segue) (Abu)