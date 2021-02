© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stime di chi produce vaccini "sono state ottimistiche come i numeri ci dimostrano". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. "Certo ci si deve far trovar pronti con la macchina organizzativa", ma "la limitante non connota il nostro Paese", ha aggiunto. (Rin)