Covid: nel Lazio dal primo marzo vaccino da medici base, ad oggi 340 mila somministrati e 118 mila richiami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo marzo nel Lazio al via le vaccinazioni dai medici di medicina generale: la novità, in attesa dell'atto ufficiale del ministero della Salute, è che ci partirà dai nati nell'anno 1956 (i 65enni) con il vaccino AstraZeneca. Nel frattempo è stata superatat quota 32 mila prenotazioni per il vaccino agli operatori scolastici e delle università, mentre domani partiranno le somministrazioni in 30 punti vaccinali in tutto il Lazio. In generale, nella Regione, si va verso quota 340 mila dosi somministrate e 118 mila hanno già ricevuto il richiamo. Per quanto riguarda gli over 80, è stara raggiunta quota 80 mila vaccinati, si tratta del 20 per cento della popolazione target. Il Lazio è la Regione che ha vaccinato più anziani. Si legge sul portale Salute Lazio.(Rer)