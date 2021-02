Femminicidio: Bellanova (Iv), Clara ennesima vittima, contrasto è impegno di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aveva già pagato per il suo funerale Clara, l'ennesima vittima di femminicidio, uccisa - così dicono gli inquirenti - dall'ex compagno che da un anno la minacciava perché lei aveva deciso di lasciarlo. Non voleva gravare sulla sua famiglia, il padre anziano e il figlio disabile. Sconvolge pensare a quanto Clara possa essersi sentita sola, inerme, senza possibilità di reagire". Lo scrive su Facebook la senatrice di Italia viva, Teresa Bellanova, in merito all'omocidio a Genova di Clara Ceccarelli. "Come lei ogni giorno migliaia di donne subiscono violenza in silenzio, senza riuscire a chiedere aiuto, forse provando vergogna per la loro situazione, sentendosi in colpa quando il colpevole, va affermato con forza, è il loro carnefice", aggiunge. "Ognuna di loro deve sapere che non è sola, che può tornare ad essere libera. Che può e deve denunciare senza paura, perché non solo chi è loro vicino, amici, famiglia, la comunità a cui appartengono, ma lo Stato stesso è pronto a difenderla, a mettere in campo ogni strumento per garantire la sua autonomia e la sua sicurezza. È un impegno a cui nessuna e nessuno di noi potrà mai sottrarsi", conclude Bellanova. (Rin)