Viabilità: su A1 chiuso per una notte allacciamento con Tangenziale est esterna di Milano

- Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di competenza della società Aurea, previsti in orario notturno, dalle 22 di mercoledì 24 alle 5 di giovedì 25 febbraio, sarà chiuso l'allacciamento con la A58 Teem Tangenziale est esterna di Milano, per chi proviene sia da Milano sia da Bologna. In alternariva si consiglia di uscire allo svincolo di Melegnano, immettersi sulla Sp40, percorrere la Ss9 via Emilia, fino a raggiungere la stazione di Vizzolo Predabissi della A58 Teem Tangenziale esterna. (Com)