Fd'I: Beccalossi (RifareItalia) su insulti a Meloni, pseudo intellettuali di sinistra non si smentiscono mai

- "Gli insulti a Giorgia Meloni sono parole di un uomo piccolo piccolo. Ancora più gravi perchè provengono da un docente universitario, che dovrebbe rappresentare un modello per i nostri ragazzi e per il quale, evidentemente, per esprimere dissenso da una donna che fa politica bastano due frasi spregevoli e sessiste". Lo dichiara in una nota Viviana Beccalossi, consigliere regionale della Lombardia e presidente nazionale dell'associazione RifareItalia, esprimendo solidarietà alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Passa il tempo, ma certi pseudo intellettuali di sinistra non si smentiscono mai. Parlano di quote rosa e di parità pensando di avere la verità in tasca, salvo non essere capaci di indicare una donna tra i ministri del governo Draghi e insultare chi ha l'unica colpa di non pensarla come loro", conclude Beccalossi. (Com)