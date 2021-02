Milleproroghe: Mulè, da FI sostegno concreto a Comuni italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al contributo di Forza Italia, durante l'esame del Milleproroghe, i Comuni italiani potranno finalmente prendere fiato. Le commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio hanno, infatti, approvato due emendamenti fondamentali che agiscono direttamente sulla contabilità e quindi sulla gestione quotidiana dei Comuni". Lo afferma in una nota Giorgio Mulè, deputato di forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Se da un lato si fa chiarezza sul pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche dall'altro si esclude il pagamento di eventuali sanzioni per il tardivo deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2019 di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio. Un sostegno concreto per i Comuni impegnati quotidianamente a dare risposte concrete ai cittadini e sui quali continuano, ancora oggi, a riversarsi gli effetti devastanti dell'epidemia", conclude Mulè. (Com)