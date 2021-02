Spagna: "El Pais", incontro Sanchez-Iglesias in settimana per risolvere tensioni interne al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A distanza di solo un anno, la coalizione di governo in Spagna comincia a mostrare chiari segni di difficoltà. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "El Pais", rilevando le tensioni fra il Partito socialista (Psoe) e Unidas podemos. I socialisti accusano gli alleati di agire con una linea altalenante, fra governo e opposizione, mentre il gruppo di Pablo Iglesias accusa il Psoe di non dimostrare interesse nell'attuazione completa dell'accordo di coalizione. Come riferisce il quotidiano spagnolo, ministri e leader dei due gruppi concordano sull'idea che le tensioni siano arrivate a un punto critico. La prossima settimana è previsto un incontro tra il premier Pedro Sánchez e Pablo Iglesias per cercare di riportare la situazione sotto controllo. Intanto, secondo "El Pais", un gruppo di ministri nominati dal Psoe, ma indipendenti, inizia a lanciare internamente l'idea che forse il governo si logorerebbe meno se Sánchez decidesse di rimuovere Unidas podemos dalla coalizione e proseguisse in solitaria. Si tratterebbe però di una posizione di minoranza nell'esecutivo. (Spm)