Milleproroghe: Pezzopane (Pd), misure importanti per aree terremotate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proroga della sospensione del pagamento delle bollette per i titolari di utenze degli immobili inagibili con le relative esenzioni, agevolazioni per Sae, proroga della norma sul doppio cratere riguardante la parte abruzzese dove insistono i danni sia del terremoto del 2009 che di quello del 2016/17 con copertura di 60 milioni annui per il triennio 2021/2023, proroga dell'Isee e dell'impignorabilità dei contributi per la ricostruzione e delle donazioni: sono alcune delle misure inserite nel decreto Milleproroghe grazie all'approvazione nelle parti essenziali degli emendamenti 17.010 e 17.080, da me presentati e riformulati insieme a quelli presentati da altri colleghi degli altri gruppi". Lo dichiara in una nota Stefania Pezzopane, capogruppo Pd in commissione Ambiente della Camera. (segue) (Com)