Milleproroghe: Pezzopane (Pd), misure importanti per aree terremotate (2)

- "Non solo - prosegue l'esponente democratica - abbiamo approvato tra gli altri anche i fondi per il bilancio dei Comuni colpiti, l'esenzione per i titolari di contratto di locazione distrutti o danneggiati dal sisma e la proroga per le stazioni appaltanti per l'affidamento diretto per importi inferiori a 150.000 euro. Nonostante le difficoltà dello stop della crisi e del cambio di governo, sono soddisfatta delle proroghe che siamo riusciti ad ottenere. È stato importante il lavoro di tutte le forze politiche che avevano presentato emendamenti e del relatore Fabio Melilli che ha saputo farsi carico di unire le forze e riformulare gli emendamenti per produrre un fatto politico unitario. Per alcune proposte che sono rimaste fuori continueremo a lavorare per riproporle, con l'obiettivo di rafforzare e accelerare questa difficile ricostruzione. Dopo il buon lavoro parlamentare fatto con la legge di Bilancio - conclude Pezzopane - anche con il decreto Milleproroghe abbiamo dato un segno di concretezza. Con i colleghi del Pd Morgoni, Verini, e gli altri che vivono come me le realtà terremotate, continueremo il nostro quotidiano impegno". (Com)