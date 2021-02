Milleproroghe: Bartolozzi (FI), tavolo ministeriale risolutivo per Pip Palermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione della stabilizzazione dei Pip Palermo, che "andava avanti da vent'anni con soluzioni inadeguate, puo' dirsi sbloccata. Grazie al lavoro preparatorio effettuato dal governo della Regione Siciliana, ieri sera nelle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera è stato approvato un emendamento a mia prima firma e sottoscritto da tutti i gruppi politici che ha previsto l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero della pubblica amministrazione". Lo afferma in una nota Giusi Bartolozzi (FI) all'esito dei lavori. "La vertenza, con l'istituzione del tavolo tecnico a livello nazionale, ha ottenuto l'attenzione che merita. Al tavolo, che si insedierà entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del decreto Milleproroghe, parteciperanno la Regione Siciliana e le parti sociali. Sono certa che con il coordinamento del ministro Brunetta si potrà dare definitiva e positiva risposta. Questo importante traguardo, già nella fase iniziale del governo Draghi, è stato possibile anche grazie alla sensibilità del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca. Una nuova fase per la politica italiana si è aperta", conclude Bartolozzi. (Com)